Le PDG de Système U s’attend à une inflation à deux chiffres

Le 15 juin 2022, l’Insee a confirmé que l’inflation en France avait atteint un niveau historiquement élevé, rarement enregistré dans le pays. Les données définitives sur la hausse des prix à la consommation donnent une inflation à 5,2% sur un an et 0,7% sur un mois. L’IPCH, l’indice d’inflation harmonisé, affiche même 5,8% sur un an en mai 2022.



La tendance haussière de l’inflation est donc toujours présente, le niveau de hausse des prix ayant été de 4,8% sur un an en avril 2022. Mais pour le PDG de Système U, le pire est à venir. Invité le 15 juin 2022 dans la matinale de FranceInfo, il prévoit que la hausse des prix est loin d’avoir atteint son niveau le plus élevé.