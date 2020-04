Le PIB français s’effondre : -6% au premier trimestre 2020

Alors qu’il faudra sans aucun doute attendre 2021, voire 2022, pour connaître l’effet exact de la période inédite de confinement sur le PIB français, la Banque de France s’essaye à l’exercice. Comme l’Insee, elle estime à 1,5% la baisse du PIB annuel par quinzaine de confinement. Or, ce dernier a été rallongé de 15 jours fin mars 2020 et devrait l’être à nouveau au moins jusqu’à fin avril 2020.



Au minimum, donc, ce sont trois quinzaines de confinement, peut-être plus, que connaîtra la France. Soit un impact qui peut être estimé à 4,5% de baisse du PIB annuel.