Le PIB s'est contracté de 6 points pendant le confinement

La Banque de France a évalué la perte de croissance pendant les deux mois du confinement à 6 points de PIB. Et la perte annuelle pourrait être encore plus élevée : la reprise de l'activité n'est en effet que partielle depuis le début de la semaine, a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de l'institution, au micro de France Inter. La Banque de France prévoit un redémarrage lent et progressif. Il faut donc s'attendre à une contraction encore plus forte du produit intérieur brut pour l'économie française en 2020. L'activité a reculé de 32% en mars, et de 27% en avril. Le gouverneur relève la reprise légère opérée fin avril, un signe que les choses vont revenir à la normale… même si cela prendra du temps.



Plusieurs secteurs de l'économie ont été impactés, mais c'est en particulier le cas dans l'industrie hors agroalimentaire, la construction, les services marchands hors loyers : la perte d'activité pour ces secteurs s'est établie à 50% durant la deuxième moitié du mois de mars, et de 40% pour avril. D'autres en revanche ont su garder la tête hors de l'eau, comme les activités financières, le conseil, les services informatique et juridique.