Le Parlement européen vote la fin des voitures thermiques neuves en 2035

Il ne manque plus que le feu vert du Conseil, qui représente les États membres, pour que la mesure soit définitivement validée. Le Parlement européen a en effet fait franchir une étape décisive dans l'interdiction des véhicules thermiques et hybrides (essence et électrique) dans l'UE en 2035, en votant en faveur de la proposition. Les voitures et les camionnettes neuves qui seront vendus à partir de 2035 devront fonctionner avec de l'énergie zéro émission. Autrement dit : des véhicules 100% électrique.



« Nous sommes arrivés à un accord historique, qui réconcilie l'automobile et le climat, deux frères ennemis », s'est félicitée Karima Delli, présidente de la commission des Transports au Parlement européen. La proposition avait été faite par la Commission européenne en juillet 2021, puis il avait fallu des négociations entre le Parlement et le Conseil de l'UE. Un accord a été formalisé en octobre 2022.