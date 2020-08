Le Royaume-Uni impose une quarantaine aux voyageurs venant de l’Hexagone

L’annonce a été faite dans la nuit du 13 au 14 août 2020 par le ministre britannique aux Transports, Grant Shapps, sur Twitter : une période de quarantaine sera imposée à tous les voyageurs en provenance de divers pays européens dans l’optique de réduire le risque d’importation du coronavirus sur le territoire. Le Royaume-Uni craint lui aussi la « deuxième vague » alors qu’il déplore le bilan humain le plus lourd d’Europe.



Les pays concernés par cette quarantaine sont les suivants : Monaco, Malte, les Pays-Bas et la France, ainsi que divers territoires et îles. La quarantaine imposée est de 14 jours et l’obligation de s’isoler entrera en vigueur le 15 août 2020 à 4 heures (heure de Londres). De quoi créer quelques problèmes à de nombreuses personnes, notamment les quelques 500.000 touristes britanniques actuellement sur le sol français.