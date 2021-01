Le Royaume-Uni se reconfine pour la troisième fois

De nombreux pays ont annoncé, début 2021, des reconfinements, mais le plus inquiétant pour l’Europe est sans doute le reconfinement du Royaume-Uni. Le premier signe d’un reconfinement généralisé de la population avait été donné par Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise, qui a reconfiné la population de l’Écosse dans la journée du 4 janvier 2021. Puis, dans la soirée, ce fut au tour de Boris Johnson d’annoncer le reconfinement « Tier 5 », le niveau le plus élevé prévu par la stratégie sanitaire britannique.



Le reconfinement britannique est donc aussi strict que celui du printemps 2020 : établissements scolaires fermés, déplacements limités, télétravail, commerces fermés si non-essentiels… Une décision compliquée et lourde qui s’explique par les plus de 50.000 cas par jour qu’enregistre le pays depuis la fin du mois de décembre 2020.