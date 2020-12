Le SMIC augmentera de 10 centimes de l’heure en 2021

Le salaire minimum en France augmente tous les ans : si le gouvernement a la liberté de décider d’une hausse arbitraire (la dernière date de 2012), en général c’est la formule mathématique qui fixe le nouveau montant.



Pour ce faire, le gouvernement prend en compte deux données : la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du SHBOE (salaire horaire de base des ouvriers et des employés) sur un an à fin septembre de l’année en cours, et l’inflation subie par les 20% des ménages les plus pauvres, hors tabac, à fin novembre sur un an. La deuxième donnée est connue depuis le 15 décembre 2020 à la suite de la publication de son dernier rapport de conjoncture par l’Insee.