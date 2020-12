Le SMIC n’aura pas de « coup de pouce » en 2021

La revalorisation du SMIC en 2021 ne devrait pas bénéficier d’un « coup de pouce », comme on l’appelle. C’est en tout cas l’avis donné par les experts le 1er décembre 2020, avis simplement consultatif mais qui est généralement suivi par le gouvernement. Pour les experts, un « coup de pouce » au SMIC, soit une revalorisation supérieure à celle prévue par le calcul mathématique, aurait un impact négatif sur l’emploi.



Les experts jugent en effet qu’augmenter le SMIC de plus de 1%, taux issu du calcul, pourrait freiner les nouvelles embauches alors que la France fait face, comme le reste du monde, à une crise économique sans précédent et que les annonces de plans sociaux se multiplient. Les experts estiment qu’il convient donc de privilégier l’emploi au pouvoir d’achat, et donc d’éviter que des salariés au SMIC ne coûtent trop cher aux entreprises.