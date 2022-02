Le Scribe accroupi, un prêt exceptionnel au Louvre-Lens

La naissance de l’égyptologie



C'est en 1822 que Jean-François Champollion perce le mystère des hiéroglyphes et traduit intégralement la Pierre de Rosette, découverte en 1799 par un officier français lors de la campagne d'Égypte, et qui tient en haleine à l'époque les cercles intellectuels européens. Champollion met en lumière cette écriture au système complexe, « un mélange de signes figuratifs, symboliques et phonétiques ». La connaissance de l’Égypte antique est désormais possible et suscite un véritable engouement Europe. De nombreux savants, mais aussi quelques aventuriers tentés par cette « chasse au trésor » sont envoyés pour acquérir au profit des cours royales ou des musées des antiquités qui n’intéressent pas les autorités locales. Après l’acquisition d’un premier ensemble pour le Louvre en 1826, Champollion est chargé par le roi d’enrichir les collections du Louvre. C’est ainsi que voit le jour le musée Charles X qui deviendra le département des antiquités égyptiennes du Louvre. Champollion en est nommé le premier Conservateur.





La création du Service des Antiquités en Égypte



Le site archéologique de Saqqara découvert par Auguste Mariette, autre père fondateur de l’égyptologie et successeur de Champollion au Louvre, continue à être fouillé par les équipes du Louvre. Le Scribe accroupi donné à la France au titre du partage des fouilles entre le pays d’origine et le pays du découvreur trouva naturellement sa place au Louvre. Mariette qui voulait mettre fin au pillage systématique des antiquités a organisé des recherches scientifiques et mis sur pied le Service des Antiquités en Égypte officiellement créé en 1858. Son action aboutit à la création du premier musée d’antiquités égyptiennes au Caire. Mariette est si lié à l’Égypte et a tant fait pour l’archéologie égyptienne qu’il est enterré au musée égyptien du Caire, place Tahrir.