Le Train va concurrencer le TGV

Un des principaux obstacles rencontrés par Le Train a été l'acquisition du matériel roulant. Initialement, la compagnie envisageait d'utiliser du matériel d'occasion, mais elle a finalement opté pour l'achat de trains neufs en passant une commande de 300 millions d’euros auprès de l'entreprise espagnole Talgo. Ces nouvelles rames, prévues pour 2024, promettent une expérience améliorée pour les voyageurs, avec des aménagements spécifiques et une attention particulière portée au confort et à l'aspect pratique.



Le directeur général de Le Train, Alain Gétraud, a souligné que les trains ne seront pas axés sur la capacité mais sur la fréquence. Des éléments distinctifs comme de nombreuses prises USB, un Wi-Fi renforcé, des espaces dédiés aux télétravailleurs, ainsi que des installations pour les vélos, sont prévus pour différencier Le Train de ses concurrents. Concernant la tarification, Alain Gétraud a indiqué que l'investissement dans le matériel neuf, bien que plus coûteux, ne devrait pas impacter significativement les prix des billets. La compagnie s'engage à offrir des tarifs attractifs, avec une certaine flexibilité en fonction des jours de la semaine et des périodes de forte affluence. Le Train envisage d'opérer dix liaisons quotidiennes, s'adressant à une clientèle variée, allant des voyageurs d'affaires aux touristes.