Le bénéfice de Saudi Aramco durement impacté par la crise

Le chiffre le plus impressionnant présenté par Saudi Aramco le 9 août 2020 est sans aucun doute la chute de son résultat net pour le deuxième trimestre 2020. Le confinement et la baisse de la demande en pétrole au niveau mondial auront entraîné une baisse du résultat trimestriel de 73,4%. Il s’établit à 6,6 milliards de dollars, contre 24,7 milliards de dollars un an auparavant.



Le premier trimestre aussi a été difficile pour l’entreprise qui, du coup, encaisse une baisse de ses revenus sur l’ensemble du premier semestre 2020 : près de 50% de moins, soit 23 milliards de dollars. Pas de crise majeure, donc, mais une nouvelle confirmation de la crise qui pèse sur le secteur et qui pourrait durer.