Le bitcoin dépasse les 30.000 dollars

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique incertain, le bitcoin ressemble de plus en plus à un valeur refuge pour de nombreux investisseurs amateurs comme confirmés. La cryptomonnaie, lancée en 2008 par des anonymes, n'est adossée à aucune Banque centrale ni aucune économie. Cette monnaie virtuelle complètement décentralisée ne cesse de connaître de violentes variations de son cours : au début 2017, un bitcoin coûtait 1.000 dollars, pour finir l'année tout près des 20.000 dollars ! Fin 2018, il ne représentait plus que 3.000 dollars…



En 2020, le cours du bitcoin a repris son ascension vertigineuse. Depuis le mois d'octobre, la cryptomonnaie a entamé un cycle haussier. Samedi 2 janvier, son cours dépassait les 30.000 dollars, et la valeur de l'actif poursuit sa progression depuis. Et selon des experts, le bitcoin pourrait connaître encore de nouveaux sommets historiques dans les prochaines semaines. La monnaie est en effet de plus en plus plébiscitée par les particuliers. Sa récente flambée a débuté avec le support du bitcoin par PayPal, le géant des paiements en ligne.