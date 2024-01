Le bon cru 2023 pour l'industrie automobile

2023 peut être qualifié de « bonne année » pour le marché automobile français, qui a enregistré une hausse de 16,07 %, avec 1.774.729 voitures particulières neuves mises en circulation. Cette performance est d'autant plus notable que le secteur a vu une augmentation considérable des immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables, représentant ensemble 26 % du total. François Roudier, responsable de la communication de la Plateforme automobile (PFA), souligne ce succès, mais rappelle que les défis industriels de 2022, notamment liés aux pénuries de composants électroniques, ont tempéré cet enthousiasme.



Les voitures électriques ont particulièrement brillé, avec une progression de 47 % par rapport à l'année précédente, et les hybrides rechargeables ont suivi cette tendance avec une croissance de 34 %. Le Model Y de Tesla s'est imposé comme le modèle électrique le plus vendu, se classant huitième en termes de mise en circulation dans le pays.



Malgré ces avancées, 2024 semble s'annoncer sous des auspices moins favorables. François Roudier évoque un ralentissement des nouvelles commandes et mentionne les défis posés par une économie inflationniste. Grégory Pelletier, directeur de la rédaction de L’Argus, partage cette analyse en pointant les choix compliqués des consommateurs entre les différents types de véhicules dans ce contexte.