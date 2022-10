Le bonus écologique plus généreux pour les foyers aux petits revenus

Le chef de l'État voudrait en effet que les avantages à l'achat d'une voiture électrique soient réservés aux véhicules produits en Europe. « Les Américains achètent américain et mènent une stratégie très offensive d'aide d'État », tandis que les autorités chinoises verrouillent leur marché. Au bout du compte, seul le marché européen est ouvert à tous. Or, « on ne peut pas être le seul espace, le plus vertueux sur le plan climatique, qui considère qu'il n'y a pas de préférence européenne ».



Emmanuel Macron en appelle donc à une préférence européenne qui doit advenir « le plus vite possible ». Autres annonces : la location à 100 euros par mois d'une voiture électrique pour les ménages modestes sera lancé au printemps 2023. Et le bouclier tarifaire va couvrir également les recharges sur les bornes électriques.