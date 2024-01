Le bonus réparation prend maintenant en charge les écrans de smartphones cassés

Dans une démarche similaire, le gouvernement a décidé de doubler les aides pour certains appareils, notamment les téléviseurs, les lave-linges, les lave-vaisselles, les sèche-linges et les aspirateurs, soulignant ainsi son engagement en faveur de la réparation et du prolongement de la durée de vie des appareils.



Pour être éligible au bonus réparation, certaines conditions doivent être respectées par les consommateurs. Il est impératif de faire appel à un réparateur labellisé QualiRépar. L'appareil concerné par la réparation ne doit plus être sous garantie, extension de garantie ou assurance et doit posséder un numéro d'identification clair.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche écologique plus large, visant à réduire la production de déchets électroniques et à promouvoir une consommation plus responsable. En facilitant l'accès à des services de réparation abordables, le gouvernement encourage les citoyens à opter pour des solutions durables, bénéfiques tant pour l'environnement que pour leur portefeuille.