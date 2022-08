Le bouclier anti-inflation d'E. Leclerc moqué sur internet

Le Huffington Post a partagé plusieurs interventions de clients E. Leclerc sur internet, et force est de constater que c'est l'ironie qui prime. « Que vais-je pouvoir m’acheter avec ces 3 centimes économisés grâce au bouclier anti-inflation de Leclerc ? », se moque un internaute. « Je viens de faire mes courses à Leclerc, j’en ai eu pour plus de 167 euros et, sur le ticket de caisse, je vois 'Bouclier anti-inflation' et en dessous je vois le montant : 0,10 € », témoigne un autre.



Chez E. Leclerc, on rappelle que les montants crédités sur la carte correspondent « aux augmentations constatées sur les produits de la liste du bouclier anti-inflation achetés par les clients ». Si le client n'achète pas ou peu de ces produits, la remise sera effectivement très modeste. Elle varie « en fonction du nombre de produits concernés et des augmentations constatées sur ces produits », confirme l'entreprise.