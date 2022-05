Le bouclier tarifaire sauvé, pour le moment

Les consommateurs qui voient avec angoisse leurs factures d'électricité augmenter au-delà du raisonnable peuvent être soulagés, du moins pour le moment. Le Conseil d'État a en effet débouté une demande de suspension du décret du gouvernement obligeant EDF à vendre à bas prix une partie supplémentaire de sa production d'électricité aux concurrents. Ce recours a été déposé par plusieurs syndicats de l'énergéticien (dont la CGT, la CFE-CGC, FO et la CFDT) et par des petits actionnaires de l'entreprise accusant le gouvernement de « spoliation d'EDF ».



Pour limiter la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à 4%, le gouvernement a ouvert les vannes de l'Arenh, ce mécanisme qui permet aux concurrents d'EDF d'acheter de l'électricité à un prix beaucoup plus bas que celui du marché qui a flambé. Le plafond de l'Arenh pour 2022 a été relevé à 120 TWh, soit 20 TWh supplémentaires.