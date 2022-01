Le bouclier tarifaire va éviter une flambée des factures d'électricité en 2022

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fait les comptes et d'après elle, le tarif réglementé de l'électricité pour les particuliers aurait dû exploser le 1er février, de 44,5% ! Mais l'État s'est engagé à limiter la casse en mettant en œuvre un « bouclier tarifaire » qui limite la hausse à 4%. L'augmentation sera d'en moyenne 38 euros/an pour un client résidentiel, et de 60 euros/an pour un client professionnel, calcule la CRE.



Sans le bouclier promis en septembre dernier par Jean Castex, la hausse aurait été beaucoup plus élevée : 330 euros/an pour le résidentiel, 540 euros/an pour le professionnel ! Pour limiter une casse spectaculaire, l'État a donc mis la main à la poche. D'abord en abaissant la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE), qui ramène la hausse des tarifs réglementés à 20% TTC pour les particuliers.