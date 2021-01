Le budget chauffage en 2020 a dépassé les 1.600 euros en moyenne par foyer

Le budget chauffage moyen en France s'est établi l'an dernier à 1.684 euros par an, soit un peu plus de 140 euros par mois, selon l'étude du spécialiste de la rénovation énergétique des logements Effy. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2019, de 0,7 % (le budget était alors de 1.696 euros par an). Et en fonction de l'énergie choisie, le budget est plus ou moins important. C'est le fioul qui revient le plus cher : 2.108 euros par an en 2020, soit une hausse de 10,2 % (!) d'une année sur l'autre. Pour les foyers qui se chauffent à l'électricité, la facture moyenne annuelle est de 1.777 euros, soit 1,4 % de moins qu'en 2019.



Enfin, le chauffage au gaz revient à 1.369 euros par an. C'est l'énergie qui a le plus baissé par rapport à 2019 : -5,3 %. Néanmoins, à surface égale, c'est l'électricité qui coûte le plus cher : 16 euros du mètre carré, contre 15 euros avec le fioul et 11 euros avec le gaz. La facture de chauffage, c'est aussi une question de surface : en moyenne, les habitations au fioul sont plus grandes que celles équipées d'une installation tout électrique (140 mètres carrés contre 111 mètres carrés).