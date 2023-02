Le budget pour manger sain a augmenté, mais pas autant que l'inflation

L'observatoire des prix de la grande consommation 2022 réalisé par Familles Rurales montre que pour manger sainement en suivant les règles du Plan National Nutrition Santé (PNNS), il en revient à 734 euros par mois pour le panier « premier prix ». C'est 814 euros avec les marques nationales, et 1.179 euros pour les adeptes du bio. Ces paniers se destinent à une famille de quatre personnes.



Il est cependant possible de payer encore moins cher en faisant varier la composition du panier. Dans ce cas, on atteint 477 euros par mois, un montant en hausse de 6% sur un an. Un taux similaire à celui de l'inflation globale relevée en France, et deux fois moins élevé que que l'inflation sur les produits alimentaires (12% l'an dernier).