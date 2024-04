Le camping bat tous les records

Le secteur fait face à l'impact de l'inflation, avec une augmentation moyenne des prix de 6% dans les campings français en 2023. Cette hausse des prix reflète à la fois une montée en gamme de l'offre et les défis économiques actuels. Les emplacements nus, offrant une option plus abordable, connaissent une popularité croissante, représentant 51% de l'offre et 45% des nuitées.



La préférence croissante pour les campings 4 et 5 étoiles au détriment des catégories inférieures révèle une demande pour des services et équipements de qualité. Pour soutenir cette montée en gamme, notamment chez les petits campings, la FNHPA prévoit de lancer un dispositif de soutien en partenariat avec la Banque des Territoires.



Les réservations pour 2024 affichent déjà une tendance positive, avec une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Cet engouement anticipé pour les vacances en camping s'explique par une réservation plus précoce des séjours, particulièrement chez les familles, et par une recherche accrue du meilleur rapport qualité-prix dans un contexte économique tendu.