Le cash reste le mode de paiement préféré des Français

La Banque de France cherche d'ailleurs à s'assurer que les espèces soient acceptées dans les commerces du pays. À la fin de l'année dernière, l'institution avait rappelé à l'ordre certains distributeurs, dont Carrefour et Casino, qui imposaient le paiement par carte, notamment aux caisses automatiques. Pas question donc d'abandonner complètement le paiement avec des espèces même si les tendances indiquent un abandon progressif.



La France est l'un des pays de la zone euro ayant le plus rapidement abandonné les espèces, avec une proportion de paiements en liquide inférieure de 9 points à la moyenne de ses voisins (59% en 2022). Les espèces représentent 63% des volumes en Allemagne, 66% en Espagne et 69% en Italie, tandis que la Belgique (45%) et les Pays-Bas (21%) ont davantage délaissé les espèces.