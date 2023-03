Le chèque énergie arrivera en retard en 2023

Or, ces vérifications prennent du temps. Car le chèque énergie reste soumis à des conditions de ressources. Seuls les ménages défavorisés, dont, le revenu par Unité de Consommation (UC) est inférieur à 10.800 euros, peuvent en bénéficier. Pour les demandes déposées, les agents de l’Agence de services et de paiement doivent donc vérifier l’éligibilité réelle du demandeur.



Et ces demandes peuvent être déposées, pour l’année 2023, jusqu’au 30 avril 2023. De quoi empêcher la fin du traitement des dossiers avant cette date. Le versement du chèque énergie ne pourra de fait avoir lieu qu’à partir de mai 2023, au mieux. Soit plus de deux mois plus tard que le versement en 2022.