Le chèque énergie attendu à partir du 21 avril

Il n'en reste pas moins que les factures font mal au budget, en particulier chez les plus modestes. Un chèque énergie avait été versé à la fin de l'année dernière, et un second est prévu dans les prochaines semaines, « à partir du 21 avril », a annoncé Agnès Pannier-Runacher. Ce sont 5,8 millions de ménages qui vont en bénéficier. Le montant sera compris entre 48 à 200 euros « à peu près », selon le niveau de revenus.



Le chèque est « automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer », rappelle-t-elle. Une aide précieuse donc, mais va-t-elle rester en place ? La Cour des comptes a en effet demandé au gouvernement de mettre un frein à la politique d'aide au pouvoir d'achat.