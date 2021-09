Le chèque énergie pour compenser les hausses du gaz et de l'électricité

Le chèque énergie pour compenser les augmentations de prix du gaz et de l'électricité ? C'est une possibilité qui séduit du côté de Bercy, où on estime que c'est l'instrument le mieux adapté pour faire face à ces hausses, selon Les Echos. Laurent Saint-Martin, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, a ainsi expliqué que ce dispositif donne un avantage significatif aux foyers les plus modestes, celui d'un décaissement rapide ce qui leur permet de régler les factures plus facilement.



En ce sens, le ministère de l'Économie préfère le chèque énergie plutôt que des crédits d'impôts et autres calculs fiscaux qui ne donnent pas immédiatement de résultats concrets. Ce dispositif, mis en place suite au mouvement des Gilets jaunes, est versé à 6 millions de foyers. Son montant est, en moyenne, de 150 euros. Une somme qui a été revue à la hausse pour faire face aux augmentations des prix de l'énergie.