Le chômage à son plus bas niveau dans l'Union européenne

En fonction des pays, les résultats diffèrent, bien sûr. Ainsi, on trouve un taux de chômage très élevé en Espagne avec 13,5% de la population active, en Grèce (12,9%) ou dans une moindre mesure en Italie (8,3%). Pour ce qui concerne la France, Eurostat a calculé un taux de chômage à 7,4%. Le chômage est particulièrement faible en République tchèque puisqu'il ne concerne que 2,3% de la population active, contre 2,9% en Allemagne et 3% à Malte et en Pologne.



Ces bons chiffres pourraient cependant ne pas durer. La guerre en Ukraine et ses conséquences pèsent sur la croissance de l'Union européenne, et alors que la FMI prévoyait une progression de l'activité de 3,9%, elle ne sera finalement que de 2,8% pour 2022. De nouvelles prévisions, plus pessimistes encore, seront annoncées mi-mai.