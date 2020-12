Le chômage augmente en novembre 2020 en France

L’augmentation du nombre de chômeurs en France en novembre 2020 met fin à une période de baisse du chômage : durant six mois, et malgré la crise économique, le nombre de chômeurs a en effet baissé, du fait de la forte augmentation enregistrée lors du premier confinement du printemps 2020 lorsque l’activité, en France, a été quasi-totalement arrêtée. Les données de la Dares et de Pôle emploi sont donc difficiles à analyser.



Néanmùoins, toujours selon les statistiques publiées le 28 décembre 2020, le nombre de chômeurs de catégorie A en France a fortement augmenté : +10% entre février et novembre 2020, soit plus de 300.000 chômeurs de plus. On comptait, fin novembre 2020, plus de 6 millions de chômeurs dans les catégories A, B et C, dont 3,828 millions dans la seule catégorie A.