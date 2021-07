Le chômage baisse de nouveau au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre, ce sont 50.600 inscrits de moins qui ont été enregistrés dans la catégorie A (les demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité durant les trois mois). Le nombre de chômeurs baisse donc de 1,3% (hors Mayotte), ce qui représente un total de 3,75 millions de personnes inscrits dans cette catégorie. Sur un an, le recul est encore plus significatif : -14,8%, néanmoins le nombre de demandeurs d'emploi demeure plus élevé de 200.800 personnes par rapport au quatrième trimestre 2019, avant le déclenchement de la crise sanitaire.



Les effets de la pandémie n'ont donc pas encore disparu, loin de là, pour le chômage. Car il faut aussi prendre en compte le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories B et C (ayant exercé une activité réduite) : il recule de seulement 0,5%, soit un total toutes catégories confondues de 5,98 millions de personnes. Néanmoins, la direction des statistiques (Dares) du ministère du Travail relève que le nombre de chômeurs repasse sous le seuil des 6 millions de personnes.