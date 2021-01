Le chômage en forte hausse en 2020, mais en baisse au dernier trimestre

Malgré cette bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi de cette catégorie, il faut relever que le nombre d'inscrits dans les catégories B et C (ayant exercé une activité) a augmenté de 1,2 % au quatrième trimestre par rapport au précédent. En fin d'année dernière, le nombre de demandeurs d'emploi, peu importe la catégorie, s'affiche à un peu plus de 6 millions, ce qui correspond à une progression de 4,5 % par rapport à la fin 2019. Le gros point noir demeure néanmoins pour la catégorie A : malgré la bonne nouvelle inattendue du dernier trimestre, le chômage y progresse de 7,5 % sur l'ensemble de 2020.



Par ailleurs, le nombre de personnes recherchant un emploi depuis au moins un an dans les trois catégories a poursuivi sa progression : à 3 millions de personnes, l'indicateur augmente de +1,7 % au dernier trimestre et +8,6 % sur l'ensemble de l'année. Une situation qui risque de se maintenir tout au long de 2021 en raison de la recrudescence épidémique qui pourrait forcer le gouvernement à remettre en place un confinement. Une mesure de nature à précipiter beaucoup de petites entreprises à la faillite et donc, faire augmenter le chômage.