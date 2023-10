Le chômage en hausse au troisième trimestre, une première depuis 2020

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,7% (+19.300 personnes) au troisième trimestre 2023 en France métropolitaine, selon les données de la Dares. Cependant, il est à noter que ce chiffre reste en baisse de 3,8% sur une année. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a augmenté de 3,1% par rapport au trimestre précédent, tandis que celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) a baissé de 2,3%. En résumé, le nombre total de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C a augmenté de 0,2% (+8.900 personnes) ce trimestre, mais recule de 1,3% sur un an.



Le marché du travail français compte en moyenne 5,076 millions de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi au troisième trimestre de 2023. Parmi elles, 2,82 millions sont sans emploi (catégorie A) et 2,26 millions exercent une activité réduite (catégories B, C).