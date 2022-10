Le chômage est resté stable au troisième trimestre

Après des baisses significatives à 5% enregistrées au dernier trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, les variations du chômage sont beaucoup plus stables. Au deuxième trimestre, le recul avait été de 0,8% seulement, tandis qu'aucun changement n'a été enregistré au troisième trimestre. Entre juillet et septembre, le ministère du Travail annonce un total de 3,164 millions d'inscrits dans la catégorie A, soit une baisse infinitésimale de 1.700 inscrits en moins.



Il en va de même quand on prend en compte les demandeurs d'emploi des catégories A, B et C : ils sont 5,436 millions, soit 1.000 personnes de moins. Les résultats sont plus flatteurs sur un an, puisque la baisse dans la catégorie A s'établit à 10,9% (388.800 inscrits de moins), et de 7,1% avec l'ensemble des catégories.