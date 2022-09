Le chômage partiel à 100%, réponse à la flambée des prix de l'énergie pour les entreprises ?

Si le bouclier tarifaire a permis de limiter la hausse des factures pour les Français, les entreprises n'ont pas fait l'objet de mesures aussi étendues. Et cela a des conséquences très concrètes sur l'activité. La célèbre verrerie Duralex a ainsi annoncé qu'elle allait mettre son four en veille pendant quatre mois à partir de novembre, afin de réaliser des économies sur ses factures d'énergie. Par conséquent, les salariés de l'entreprise vont être au chômage partiel.



L'enseigne Lidl a de son côté annoncé qu'en dernier ressort, l'amplitude des horaires de ses magasins pourrait être réduite : l'ouverture plus tard la matinée, la fermeture plus tôt en fin de journée. Néanmoins, il reviendra à l'ensemble des acteurs de la grande distribution de décider d'un tel « couvre-feu ». Le secteur réclame d'ailleurs de l'État un système de tarifs réglementés pour éviter la répercussion des hausses des prix de l'énergie sur les étiquettes, ce qui contribuerait à la perte de pouvoir d'achat.