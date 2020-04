Le chômage partiel touche la moitié des salariés du privé

Si la mesure a été pensée pour soutenir les entreprises et éviter une explosion des chiffres du chômage, pour ce dernier point il faudra surveiller le nombre d'inscriptions à Pôle Emploi. Durant la première semaine du confinement, c'est à dire entre les 15 et 21 avril, 117.673 personnes supplémentaires se sont ajoutées au nombre de chômeurs. On peut craindre que ce nombre va aller en augmentant pendant toute la durée du confinement.



Muriel Pénicaud prépare ainsi les esprits à un chômage qui n'atteindra pas l'objectif des 7% d'ici la fin du quinquennat annoncé par l'exécutif. « Nous étions sur une excellente tendance puisqu'il y a deux mois on annonçait que le chômage était à 8,1%, le plus faible taux depuis 11 ans ; on est loin de cette situation », a déclaré la ministre du Travail. Le tableau de l'économie française risque d'être difficile à soutenir cette année.