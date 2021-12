Le chômage recule au mois de novembre

Il convient de nuancer la situation. Le nombre de chômeurs dans la catégorie A a reculé, mais ce n'est pas le cas dans les deux autres catégories. Bien au contraire, la Dares a enregistré une progression de 0,7%, soit 16.100 personnes de plus. Si la baisse dans la catégorie A s'établit à 13,2% sur un an (-505.300), le recul avec toutes les catégories n'est alors plus que de 5,7% (-341.800 personnes).



Comme toujours, il ne s'agit de que de chiffres bruts : la direction des statistiques ne donne pas de commentaires sur l'évolution mensuelle du chômage, préférant regarder les résultats trimestriels qui correspondent davantage au portrait véritable du chômage en France. Au troisième trimestre, il avait reculé de 5,5% dans la catégorie A.