Le chômage recule toujours au mois de janvier

Dans les catégories B et C en revanche, on observe une progression du chômage dans toutes les classes d'âge : respectivement +5,1% et +0,9%. Quant aux demandeurs d'emploi de longue durée, ceux qui sont inscrits depuis un an ou plus à Pôle Emploi, ils représentent 48,6% du total des chômeurs. Sur un an, le recul est plus sensible : dans la catégorie A, la baisse du chômage est de 15,4%, soit 583.000 personnes. En prenant en compte les trois catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi se réduit de 461.900 personnes, soit 7,7% de moins.



Ces chiffres confirment les résultats trimestriels publiés par l'Insee à la fin du mois de janvier, plus fiables car moins volatils, qui donnaient une baisse du chômage de 5,9% au dernier trimestre 2021. Cela représente 208.500 personnes en moins pour la catégorie A, soit un total de 3,336 millions de chômeurs.