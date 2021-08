Le chômage retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire

Pôle Emploi avait déjà eu l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle, confirmée par l'Insee : l'institut des statistiques a en effet annoncé qu'il y avait, au second trimestre de cette année, 2,4 millions de demandeurs d'emploi au sens du Bureau international du travail (BIT). D'un trimestre à l'autre, le chômage a reculé de 0,1 point, et il s'établit à 8% de la population active. Un niveau « quasiment identique » (à 0,1 point près) à celui de la fin 2019, avant la crise sanitaire donc.



Ce sont les jeunes qui ont particulièrement profité du dynamisme du marché de l'emploi au deuxième trimestre, puisque le chômage dans la catégorie des 15-24 ans a baissé de 0,8 point par rapport au premier trimestre. Chez les 25-49 ans, le chômage recule de 0,2 point. Le taux de chômage dans la première catégorie d'âge s'améliore franchement, de 1,4 point par rapport à l'avant crise sanitaire. Et leur taux d'emploi est en hausse de 0,8 point.