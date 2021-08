Le climat des affaires baisse en août, mais il reste très élevé

L'indicateur recule de 3 points dans le secteur des services, en raison notamment d'un optimisme plus prudent dans l'hébergement et la restauration. En revanche, le climat des affaires dans le secteur de l'industrie est au beau fixe, avec une remontée d'un point par rapport au mois de juillet. Les chefs d'entreprise voient d'un bon œil la production passée et les perspectives personnelles de production.



Avec un indicateur à 108, le climat de l'emploi est lui aussi bien au-dessus de la moyenne de longue période (100), un signe qui démontre la vitalité du marché du travail. Au premier trimestre, le taux de chômage était de 8% de la population active, un chiffre heureusement très éloigné des prévisions pessimistes post-crise sanitaire. L'Insee observe néanmoins une baisse légère des opinions quant aux effectifs prévus dans le secteur des services.