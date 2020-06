Le climat des affaires et de l'emploi en très net redressement

La nouvelle est bonne autant pour les entreprises que pour le gouvernement : le climat des affaires et de l'emploi est en net redressement au mois de juin. L'indicateur de l'Insee, qui synthétise les réponses des chefs d'entreprise dans les principaux secteurs d'activité marchands, s'affiche à 78 : c'est 18 points de plus qu'en mai, soit la plus forte remontée mensuelle depuis la création de cet indice, en 1980 ! Les chefs d'entreprise portent un regard plus optimiste sur les perspectives d'activité et ce, dans tous les secteurs. L'effet du déconfinement se fait sentir.



Il ne faudrait cependant pas crier victoire trop tôt. D'une part, les soldes d’opinion relatifs à l’activité des trois derniers mois restent très bas. Et si l'indicateur pour juin dépasse le creux atteint en mars 2009 (70), pendant la crise financière, il est encore loin de sa moyenne de long terme fixé à 100. Le climat des affaires s'améliore donc, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire.