Le climat des affaires se dégrade

Le moral des chefs d'entreprise continue de baisser, selon l'Insee. L'indicateur synthétique de l'institut des statistiques montre que le climat des affaires a reculé d'un point en avril, pour atteindre 106. Il était de 107 au mois de mars. Si le résultat demeure toujours plus élevé que la moyenne de longue période (qui est de 100), la tendance est très nette et elle est orientée à la baisse. Tout particulièrement dans le commerce de détail.



Ce secteur montre en effet des signes évidents de fatigue : le solde d'opinion est non seulement sous la moyenne de longue période, mais il baisse de manière franche. En avril, l'indicateur est en effet à 93, contre 99 pour le mars ! L'Insee explique que « les anticipations des chefs d'entreprises du secteur concernant leurs perspectives d'activité sont de nouveau orientées à la baisse ». Les soldes d'hiver en particulier n'ont pas été exceptionnelles.