Le constructeur de tapis roulants Peloton intéresserait Amazon et Nike

Les restrictions de mouvement et les confinements issus de la pandémie ont propulsé Peloton au firmament. Le constructeur de tapis roulants et de vélos d'appartement connectés a enregistré des ventes exceptionnelles tout au long de l'année 2020 et au début de 2021. Mais depuis, c'est la crise pour l'entreprise. Le groupe a annoncé un « recalibrage » de sa production beaucoup trop élevée, car il n'a pas su anticiper la sortie de l'épidémie.



Le titre Peloton a dévissé de 75% en Bourse, aiguisant l'appétit de potentiels repreneurs. C'est d'ailleurs ce qu'exigent plusieurs actionnaires, comme le fonds activiste Blackwells Capital qui réclame une vente de l'activité à un grand groupe spécialisé dans les technologies, la vidéo à la demande ou le sport. La presse américaine a soulevé l'intérêt d'au moins deux d'entre eux.