Le coronavirus fait exploser le dogme budgétaire allemand

Les aides financeront un Fonds de secours doté de 600 milliards d'euros pour les entreprises les plus en difficulté. Berlin n'exclut pas de possibles nationalisations. Ce Fonds permettra aux sociétés de bénéficier d'une trésorerie et d'un capital pour éviter la faillite. Il vise en particulier les entreprises dont la défaillance aurait de lourdes conséquences sur l'économie du pays et le marché du travail.



La Lufthansa pourrait d'ailleurs être une de ces entreprises à bénéficier d'une recapitalisation de l'État. La compagnie aérienne ne fait pratiquement plus voler d'avions. L'année 2020 devrait marquer un recul net du PIB allemand, reconnaissent les autorités. Le président de la Banque centrale, la Bundesbank, a estimé qu'une récession était « inévitable ».