Le coronavirus pourrait coûter 1.100 milliards au PIB mondial

Berceau de la contamination par le Covid-19, qui compte plus de 76.000 cas confirmés et plus de 2.200 décès, le continent asiatique est le premier touché par la pandémie. La Chine a déjà annoncé des mesures économiques d’envergure pour relancer l’activité alors que des millions de personnes sont encore en quarantaine et que le nombre de cas ne cesse d’augmenter de jour en jour.



Oxford Economics veut toutefois croire qu’il est possible de contenir le virus sur le continent asiatique ce qui permettrait d’éviter une pandémie de niveau mondial. C’est l’hypothèse la plus optimiste pour le cabinet, mais qui va malgré tout coûter cher à l’économie mondiale : 400 milliards de dollars de PIB en moins en 2020, soit une croissance mondiale amputée de 0,5%. Une analyse conforme à celles déjà rendues publiques.