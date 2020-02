Le coronavirus provoque une forte chute en Bourse

Les mauvaises nouvelles autour de l'épidémie de coronavirus ont fait trébucher la place financière de Wall Street ce jeudi. Le Dow Jones, indice vedette de la Bourse américain, a dévissé de 4,42% à 25 766 points, une perte de près de 1 200 points. Le Nasdaq, qui regroupe la plupart des entreprises technologiques, plonge encore plus avec une chute de 4,61% (8 566 points). Enfin, le S&P500, qui compte les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, a perdu 4,42% (2 978 points). Il faut remonter au mois d'octobre pour retrouver l'incident S&P500 sous le seuil des 3 000 points. En tout, depuis lundi, Wall Street a abandonné 10% de sa valeur.



Selon les analystes, les craintes autour du coronavirus et son impact sur l'économie mondiale poussent les actionnaires à se débarrasser de leurs actifs pour se tourner vers des produits plus sûrs, comme les obligations. C'est l'incertitude qui effraie les investisseurs : l'épidémie se poursuit et s'étend partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il est impossible de savoir quand l'épidémie sera jugulée, et tant que les infections augmenteront, il faut craindre des pertes importantes en Bourse.