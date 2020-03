Le coronavirus va coûter cher à l'économie française

Un mois de confinement coûtera à l'économie de l'Hexagone 2,6 points de PIB, a calculé l'OFCE. Une situation « complètement incroyable », relève Xavier Ragot, le président de l'Observatoire, et « sans commune mesure » avec les chocs économiques subis par le pays en 1929 et en 2008. L'Insee s'est montré encore plus pessimiste en estimant à 3 points la perte de PIB, tandis que le gouvernement part sur une hypothèse de 2,3 points. Bruno Le Maire a toutefois qualifié le scénario de l'OFCE de « raisonnable ». Et si le confinement devait se poursuivre au-delà du mois prévu (jusqu'au 15 avril), la perte pourrait doubler voire plus : plus la durée est longue, plus l'impact sur l'activité va s'aggraver et « amplifier la rupture des chaînes de valeur ».



Sur un mois, la principale contribution à la perte de PIB revient à la consommation des ménages, dont la chute représente 1 point du produit intérieur brut sur un an. L'investissement en baisse retire 0,7 point au PIB, tandis que les perturbations des conditions de travail pèsent 0,4 point. La fermeture des écoles représente 0,3 point, le solde commercial (dont les recettes touristiques) de 0,2 point.