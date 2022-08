Le coût de la vie pour les étudiants toujours plus élevé

Mais désormais, seuls les boursiers peuvent y prétendre. Selon l'organisation, 73% des étudiants non boursiers n'y ont pas accès : résultat, ils sont eux aussi touchés de plein fouet par la hausse drastique des prix de l'alimentation. Plus globalement, ce sont les femmes qui subissent le plus la hausse du coût de la vie étudiante, dénonce l'Unef, entre les produits hygiéniques menstruels et des dépenses médicales spécifiques.



Les bourses ont été relevées de 4%, mais cette revalorisation est « bien en-dessous du taux d'inflation », pointe l'Unef pour qui « les aides ponctuelles de 150 euros illustrent le décalage entre l’action du gouvernement et les besoins réels des étudiants ». Le syndicat préconise plutôt une allocation d'autonomie mensuelle à hauteur de 1.110 euros, ce qui permettrait de se concentrer sur le travail universitaire.