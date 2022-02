Le coûteux programme de réacteurs nucléaires EPR2

La relance de la filière nucléaire voulue par Emmanuel Macron va passer par la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 d'ici 2050. Huit autres supplémentaires sont en cours de réflexion. Et le chef de l'État ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il a également annoncé la mise au point de petits réacteurs modulables (SMR) ainsi que des réacteurs produisant moins de déchets.



L'objectif de ce programme ambitieux est de produire 25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires à l'horizon 2050, afin de soutenir une consommation en hausse tout en maintenant des prix abordables. Reste désormais à estimer le coût de ce projet, à commencer par les six EPR2. EDF prévoit une cinquantaine de milliards d'euros, mais l'audit publié par le gouvernement en fin de semaine dernière donne une meilleure idée de la facture.