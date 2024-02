Le créateur de ChatGPT veut 7.000 milliards de dollars pour construire des puces informatiques

Le projet d'Altman ne se contente pas de répondre à un besoin technologique. Il pourrait également redessiner les lignes de force de l'économie mondiale et de la géopolitique internationale, particulièrement dans le domaine stratégique des semi-conducteurs, au cœur des tensions entre grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. Les ambitions d'Altman, si elles se concrétisent, pourraient modifier profondément l'infrastructure mondiale de production de puces et l'accès à la technologie de pointe nécessaire à l'intelligence artificielle.



OpenAI, par la voix d'une porte-parole, a souligné l'importance des discussions en cours pour le développement de l'infrastructure mondiale et des chaînes d'approvisionnement nécessaires à cette entreprise. Le créateur de ChatGPT s'engage également à maintenir le gouvernement américain informé de ses avancées.



Cette initiative, si elle aboutit, pourrait non seulement résoudre la pénurie de puces mais aussi démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, en rendant cette technologie plus abordable et disponible à travers le monde. Toutefois, les défis sont considérables, tant sur le plan technique que financier et politique. Le chemin vers la réalisation d'un tel projet est semé d'embûches, mais l'impact potentiel sur l'avenir de la technologie et de l'économie mondiale est incommensurable.