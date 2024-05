Le crédit à la consommation sert à boucler les fins de mois

Les emprunteurs français ont radicalement changé leur manière d'utiliser le crédit à la consommation. Selon une étude réalisée par le courtier Meilleurtaux, basée sur 400.000 demandes de financement en 2023, plus de la moitié des dossiers (56 %) visent à couvrir des besoins de trésorerie, c’est-à-dire des dépenses imprévues ou pour équilibrer le budget mensuel.



Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, explique au Parisien : « Les emprunteurs ne sont plus dans la consommation plaisir. Ils sont face à des dépenses imprévues et ils n’ont pas le budget ou l’épargne pour y faire face ». Les demandes de crédit servent désormais à payer des impôts ou des taxes foncières plus élevés que prévu, à régler des factures d’énergie en hausse, à faire face à des frais de réparation automobile, ou simplement à respirer financièrement.



Les emprunteurs célibataires sont particulièrement concernés, avec 63 % de leurs dossiers liés à des besoins de trésorerie. « Leur situation est forcément plus précaire car ils ont des charges fixes quasiment équivalentes à ceux qui sont en couple mais ils ne peuvent pas compter sur leur partenaire face aux coups durs », ajoute Maël Bernier.



Cette évolution se reflète également dans les montants des crédits sollicités. En 2023, la moyenne des prêts demandés était de 8.000 euros, contre plus de 10.300 euros en 2022. Cette baisse s’explique par une conjoncture économique difficile marquée par une inflation de 4,9 % selon l’Insee et des taux d’intérêt oscillant entre 4,5 et 5 % pour des durées de deux à trois ans. Les banques, de leur côté, ont durci leurs conditions d'octroi de crédit pour limiter les risques de défaut de paiement. Elles examinent désormais avec plus de rigueur les dossiers des emprunteurs.