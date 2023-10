Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile mal utilisé

Selon les informations publiées le 21 octobre par le journal Le Parisien, 2,9 milliards d'euros, soit la moitié des 5,92 milliards d'euros alloués en 2023 par l'État français au crédit d'impôt pour les emplois à domicile, sont consacrés à des frais d'entretien du domicile. En outre, 15% de cette somme est allouée à des emplois liés à l'entretien du jardin. Par contraste, la garde d'enfants à domicile ne représente que 7,7% du budget total, et l'assistance aux personnes âgées ou handicapées est financée à hauteur de 16,9%, soit environ 1,1 milliard d'euros.



Cette répartition alimente le débat au sein de l'opposition, notamment parmi les députés socialistes, qui remettent en question les objectifs du gouvernement en termes de répartition des dépenses et d'économies budgétaires. Pour Christine Pires Beaune, députée socialiste, les chiffres prouvent que ce dispositif bénéficie surtout aux foyers plus aisés, susceptibles d'employer des agents d'entretien pour le ménage ou des jardiniers.