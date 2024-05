Le déficit commercial au ralenti en mars

La Banque de France a également noté une amélioration dans les échanges commerciaux du pays, avec un recul notable du déficit commercial en mars, passant de 4,3 milliards en février à 2,6 milliards. Par ailleurs, l'excédent enregistré sur les échanges de services a légèrement fléchi, s'établissant à 3,2 milliards d'euros. Le compte des transactions courantes a bénéficié d'une amélioration de 1 milliard d'euros, atteignant un excédent de 1,3 milliard d'euros.



À l'échelle régionale, les échanges avec l'Asie montrent une amélioration significative, avec un excédent accru de 3,6 milliards d'euros. Cette performance est la plus marquée depuis 2009 et reflète une intensification des relations commerciales avec cette région. Parallèlement, les échanges avec l'Afrique sont également en hausse, avec un gain de 1,2 milliard d'euros. Cependant, le bilan est moins positif avec l'Union européenne et l'Amérique, où les déficits se sont accentués, principalement en raison de l'augmentation des importations de gaz et de biens spécifiques.



Ces chiffres, bien que toujours en déficit, signalent une amélioration progressive du paysage commercial français. En réponse, le gouvernement a lancé en août dernier le plan « Osez l'export », doté de 125 millions d'euros pour soutenir les PME et les ETI dans leur expansion à l'international. Selon le CEPII, cette initiative pourrait contribuer à augmenter le nombre d'entreprises exportatrices françaises de 145.700 à 200.000 d'ici 2030, renforçant ainsi la présence française sur le marché global.